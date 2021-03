“Dal 6 aprile apriremo a pranzo e a cena. Non abbiamo più nulla da perdere”: il grido del Mio Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) Avviliti e devastati, i ristoratori costituiscono la categoria forse più massacrata dall’emergenza Covid. Passano i governi e per loro non cambia nulla, anzi le cose peggiorano. Ora sono a un punto di non ritorno. «Da martedì 6 aprile i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno a pranzo e a cena. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza». Un grido di dolore. Lo ha lanciato Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. I ristoratori del Mio Italia a un punto di non ritorno Zona rossa o meno, questo è il loro intento. “apriremo”. «Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Avviliti e devastati, i ristoratori costituiscono la categoria forse più massacrata dall’emergenza Covid. Passano i governi e per loro non cambia, anzi le cose peggiorano. Ora sono a un punto di non ritorno. «Da martedì 6i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO, apriranno ae a. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza». Undi dolore. Lo ha lanciato Paolo Bianchini, presidente di MIO, Movimento Imprese Ospitalità. I ristoratori del Mioa un punto di non ritorno Zona rossa o meno, questo è il loro intento. “”. «Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a ...

