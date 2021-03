Creature In The Well è lo sfizioso gioco gratuito della settimana su Epic Games Store (Di giovedì 25 marzo 2021) Questa settimana Epic Games Store regala a tutti i suoi iscritti lo sfizioso dungeon crawler Creature In The Well, che va a sostituire il The Fall della settimana scorsa. Creature in the Well è un dungeon crawler hack & slash con visuale dall'alto ispirato ai flipper. Nei panni dell'ultima unità BOT-C, i giocatori dovranno avventurarsi nelle profondità di una montagna per riattivare un'antica struttura, dimora di una disperata creatura. Scoprire nuovo equipaggiamento (e migliorarlo di volta in volta) sarà fondamentale per liberare la città di Mirage dalla letale tempesta di sabbia che l'affligge. Il gioco unisce le meccaniche di esplorazione di labirinti e di combattimento ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Questaregala a tutti i suoi iscritti lodungeon crawlerIn The, che va a sostituire il The Fallscorsa.in theè un dungeon crawler hack & slash con visuale dall'alto ispirato ai flipper. Nei panni dell'ultima unità BOT-C, i giocatori dovranno avventurarsi nelle profondità di una montagna per riattivare un'antica struttura, dimora di una disperata creatura. Scoprire nuovo equipaggiamento (e migliorarlo di volta in volta) sarà fondamentale per liberare la città di Mirage dalla letale tempesta di sabbia che l'affligge. Ilunisce le meccaniche di esplorazione di labirinti e di combattimento ...

