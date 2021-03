Covid, von der Leyen: “Inizio terza ondata in Europa” (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul fronte coronavirus, “la situazione epidemiologica nell’Ue desta grande preoccupazione. Siamo all’Inizio di una terza ondata in Europa. In molti Paesi europei i contagi sono ancora in crescita, principalmente a causa della variante B.1.1.7 (la variante britannica, ndr), che è presente praticamente in tutti gli Stati membri”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in videoconferenza stampa al termine del Consiglio Europeo. Tuttavia, aggiunge von der Leyen, “la mortalità è più bassa della diffusione del virus” e in questo “vediamo i primissimi effetti dell’aver vaccinato la maggioranza degli ultraottantenni. Ma complessivamente la situazione desta grande preoccupazione, il che sottolinea l’importanza di una vaccinazione rapida”, spiega la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul fronte coronavirus, “la situazione epidemiologica nell’Ue desta grande preoccupazione. Siamo all’di unain. In molti Paesi europei i contagi sono ancora in crescita, principalmente a causa della variante B.1.1.7 (la variante britannica, ndr), che è presente praticamente in tutti gli Stati membri”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in videoconferenza stampa al termine del Consiglio Europeo. Tuttavia, aggiunge von der, “la mortalità è più bassa della diffusione del virus” e in questo “vediamo i primissimi effetti dell’aver vaccinato la maggioranza degli ultraottantenni. Ma complessivamente la situazione desta grande preoccupazione, il che sottolinea l’importanza di una vaccinazione rapida”, spiega la ...

