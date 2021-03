Covid, a Firenze gli infermieri leggono Dante in occasione del Dantedì (Di giovedì 25 marzo 2021) Medici ed infermieri dell’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze hanno condiviso un video di speranza con le parole di Dante. L’iniziativa è stata portata avanti in risposta all’invito del presidente della Toscana, Eugenio Giani. In occasioni del Dantedì è stato infatti proposto di leggere gli ultimi verso del canto 34 dell’Inferno, realizzando un breve video. L’ospedale di Santa Maria Nuova tra l’altro, sorge su un terreno donato nel 1288 da Folco Portinari, padre della Beatrice cantata da Dante. Alla realizzazione del video in occasione del Dantedì hanno contribuito l’Asl Toscana Centro e la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Medici eddell’ospedale Santa Maria Nuova dihanno condiviso un video di speranza con le parole di. L’iniziativa è stata portata avanti in risposta all’invito del presidente della Toscana, Eugenio Giani. In occasioni deldì è stato infatti proposto di leggere gli ultimi verso del canto 34 dell’Inferno, realizzando un breve video. L’ospedale di Santa Maria Nuova tra l’altro, sorge su un terreno donato nel 1288 da Folco Portinari, padre della Beatrice cantata da. Alla realizzazione del video indeldì hanno contribuito l’Asl Toscana Centro e la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

