Covid-19, Renato Zero si vaccina e lancia un messaggio: “Viva la vita” (Di giovedì 25 marzo 2021) La campagna vaccinale in Italia prosegue senza intoppi e interruzioni. Uno degli ultimi a ricevere il vaccino anti-Covid Renato Zero. Per contrastare l’urto della pandemia da Covid ogni cittadino dovrebbe prendere on considerazione l’idea di vaccinarsi. Non solo coloro che sono più avanti con gli anni, ma quando verrà il loro turno anche i più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) La campagnale in Italia prosegue senza intoppi e interruzioni. Uno degli ultimi a ricevere il vaccino anti-. Per contrastare l’urto della pandemia daogni cittadino dovrebbe prendere on considerazione l’idea dirsi. Non solo coloro che sono più avanti con gli anni, ma quando verrà il loro turno anche i più L'articolo proviene da Inews.it.

