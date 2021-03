Calciomercato Milan – Si punta a trattenere Brahim Díaz | News (Di giovedì 25 marzo 2021) Le ultime News di Calciomercato sul Milan: Brahim Díaz è giunto la scorsa estate in prestito secco dal Real Madrid. Ma potrebbe restare Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) Le ultimedisulè giunto la scorsa estate in prestito secco dal Real Madrid. Ma potrebbe restare

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - Gazzetta_it : Milan, nessun incontro con #Raiola per #Donnarumma ma i contatti proseguono - Gazzetta_it : #Tomori si è preso il #Milan. 15 milioni già in cassa, a 28 il riscatto - Eurosport_IT : L'edicola del #25marzo ???? #CR7 | #Juventus - MilanLiveIT : Il Milan prenderà un nuovo esterno destro offensivo Thauvin e Orsolini sono profili che interessano ??#MercatoMilan… -