Arriva Zoom Escaper: ecco come uscire da una videocall con delle ottime scuse (Di giovedì 25 marzo 2021) Si chiama Zoom Escaper ciò che ci salverà dalle infinite videochiamate che infestano la nostra esistenza. Ormai la pandemia ha fatto entrare le videochat nella nostra quotidianità, diventando una presenza fissa nella nostra vita. Leggi anche › Le videoconferenze ci stancano più delle riunioni, come “Zoommare” senza stress Smart working: come vivono gli Italiani il lavoro agile guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) Si chiamaciò che ci salverà dalle infinite videochiamate che infestano la nostra esistenza. Ormai la pandemia ha fatto entrare le videochat nella nostra quotidianità, diventando una presenza fissa nella nostra vita. Leggi anche › Le videoconferenze ci stancano piùriunioni,mare” senza stress Smart working:vivono gli Italiani il lavoro agile guarda le foto ...

Advertising

OngCiss : Il #30marzo alle ore 17 arriva il #Webinar di Presentazione del Rapporto Globale #UNDOC 2020 sulla Tratta di Esseri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Gianni Morandi in ospedale per ustioni: 'Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Gianni Morandi in ospedale per ustioni: 'Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Gianni Morandi in ospedale per ustioni: 'Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...'… - napolimagazine : FOTO ZOOM - Gianni Morandi in ospedale per ustioni: 'Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama.… -