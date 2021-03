Allarme bomba a Buckingham Palace: “Dio Salvi la Regina” (Di giovedì 25 marzo 2021) Momenti di panico all’interno della Royal Family. Un Allarme bomba è stato lanciato all’interno della residenza estiva della Regina Regina Elisabetta (Gettyimages)Non è un periodo di sicuro particolarmente sereno per la famiglia reale d’Inghilterra. Le ultime settimane sono state decisamente turbolente, ed il motivo è ormai noto. La questione legata a Meghan Markle, moglie di Henry, e le accuse di razzismo all’interno delle mura di Buckingham Palace hanno scosso tutto il mondo. L’intervista rilasciata dalla coppia reale ai microfoni di Oprah Winfrey hanno scatenato un putiferio e diviso l’opinione pubblica britannica, destabilizzando in maniera evidente degli equilibri che sembravano aver trovato una quadra, almeno apparentemente. Dichiarazioni molto forti, alle quali ... Leggi su kronic (Di giovedì 25 marzo 2021) Momenti di panico all’interno della Royal Family. Unè stato lanciato all’interno della residenza estiva dellaElisabetta (Gettyimages)Non è un periodo di sicuro particolarmente sereno per la famiglia reale d’Inghilterra. Le ultime settimane sono state decisamente turbolente, ed il motivo è ormai noto. La questione legata a Meghan Markle, moglie di Henry, e le accuse di razzismo all’interno delle mura dihanno scosso tutto il mondo. L’intervista rilasciata dalla coppia reale ai microfoni di Oprah Winfrey hanno scatenato un putiferio e diviso l’opinione pubblica britannica, destabilizzando in maniera evidente degli equilibri che sembravano aver trovato una quadra, almeno apparentemente. Dichiarazioni molto forti, alle quali ...

Advertising

rep_napoli : 'Valigia sospetta', allarme bomba in via Toledo a Napoli [di Marina Cappitti, foto Riccardo Siano] [aggiornamento d… - UNDMofficial : New post: Allarme bomba Napoli via Toledo, fatta brillare una valigia sospetta: ma era piena di vestiti - zazoomblog : Valigia abbandonata falso allarme bomba in via Toledo - #Valigia #abbandonata #falso #allarme - anteprima24 : ** Valigia abbandonata, falso allarme bomba in via Toledo ** - mattinodinapoli : Napoli: valigia abbandonata in strada, scatta l'allarme bomba in via Toledo -