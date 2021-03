Adeguamento antisismico del presidio ospedaliero | incarico affidato per Pergola

(Di giovedì 25 marzo 2021)- Il servizio per l'edilizia sanitario - ospedaliera della Regione, in accordo con Asur, halunedì scorso l'di progettazione strutturale definitiva ed esecutiva per l'...

Advertising

gazzettamantova : Ponte di San Benedetto, il progetto del tratto in golena affidato a un luminare L’ingegner Pierangelo Pistoletti st… - BKTPGroup : #Adeguamento antisismico e rinforzo strutturale: le soluzioni FRCM Ruregold per l'edilizia commerciale -… -

Ultime Notizie dalla rete : Adeguamento antisismico

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA: gli ingegneri contestano 11 incarichi della...ecco come funziona l'agevolazione per i lavori di efficientamento energetico edelle abitazioni. L'incentivo, previsto dal decreto Rilancio, eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (ma il governo ...PERGOLA - Il servizio per l’edilizia sanitario-ospedaliera della Regione, in accordo con Asur, ha affidato lunedì scorso l’incarico di progettazione strutturale definitiva ...Superbonus, ecco come funziona l'agevolazione per i lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico delle abitazioni. L'incentivo, previsto dal ...