Addio a Jessica Walter di Arrested Development | l’interprete di Lucille Bluth è morta

(Di giovedì 25 marzo 2021)di. L’attrice, nota al pubblico per aver interpretato, la matriarca della famiglianella comedy di Netflix, è scomparsa all’età di 80 anni nella sua casa di New York. “È con la morte nel cuore che annuncio la scomparsa della mia amata mamma”, ha detto la figlia della star, Brooke Bowman, in una nota stampa divulgata alla stampa estera. “Attrice che lavorava da oltre sei decenni, il suo più grande piacere è stato quello di portare gioia agli altri attraverso le sue interpretazioni sia dentro che fuori lo schermo. Sebbene la sua eredità vivrà attraverso il suo lavoro, sarà anche ricordata da molti per la sua arguzia, per la classe e la sua gioia di vivere”. In un’altra nota, la casa ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jessica Walter è Morta, addio alla Lucille Bluth di Arrested Development - RegalinoV : Jessica Alba: “Ecco perchè ho detto addio alla recitazione” - jessica_zorzina : RT @tzvip_68: È successo veramente aiuto?? lei che si fa chiamare Giorgia e gli deve mandare i fiori per la canzone..addio???? #MaurizioCosta… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Jessica

Il Dubbio

Walter, volto di Lucille Bluth in Arrested Development, è morta mercoledì nella sua casa di New York City. Aveva 80 ...Dopo l'al mondo della recitazione,non se ne è restata con le mani in mano, ma anzi ha dato vita alla The Honest Company .Negli anni '80 la stilista era un nome familiare, con gli abiti di Jessica McClintock che diventavano un punto fermo di per balli e feste in tutto il Nord America. Negli anni '90 ha ampliato il suo ...Il primo trailer ufficiale della sesta e ultima stagione di Supergirl è stato diffuso da The CW. Guardiamolo insieme.