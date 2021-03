10 proposte per ampliare il Reddito di Cittadinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i tanti frutti amari che la pandemia ci ha consegnato, aldilà degli aspetti strettamente sanitari, ve n’è uno che ci deve particolarmente preoccupare. La perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, unita a una significativa contrazione del Reddito per milioni di famiglie, ha prodotto nel 2020 un forte aumento della povertà nel nostro Paese, che oggi tocca il valore più elevato dal 2005. Nel 2020, secondo l’Istat, le famiglie in povertà assoluta hanno superato i 2 milioni (dal 6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), mentre il numero di individui coinvolti si attesta a 5.6 milioni (dal 7,7% al 9,4% della popolazione, oltre 1 milione in più). Se è vero che la protezione più efficace risiede nel riattivare una dinamica di crescita, generando attraverso le attività economiche nuovi posti di lavoro e una crescita della produttività e dei salari, è evidente la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i tanti frutti amari che la pandemia ci ha consegnato, aldilà degli aspetti strettamente sanitari, ve n’è uno che ci deve particolarmente preoccupare. La perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, unita a una significativa contrazione delper milioni di famiglie, ha prodotto nel 2020 un forte aumento della povertà nel nostro Paese, che oggi tocca il valore più elevato dal 2005. Nel 2020, secondo l’Istat, le famiglie in povertà assoluta hanno superato i 2 milioni (dal 6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), mentre il numero di individui coinvolti si attesta a 5.6 milioni (dal 7,7% al 9,4% della popolazione, oltre 1 milione in più). Se è vero che la protezione più efficace risiede nel riattivare una dinamica di crescita, generando attraverso le attività economiche nuovi posti di lavoro e una crescita della produttività e dei salari, è evidente la ...

Advertising

beppe_grillo : 1600 anni fa nasceva #Venezia. Celebriamola! Ecco alcune proposte per rendere la Serenissima un 'Laboratorio del II… - pdnetwork : Il piano #vaccini e la possibile riapertura delle scuole, la situazione di emergenza della #sanità in #Lombardia e… - CarloCalenda : Una delle proposte del NextGenerationItalia fatto da @Azione_it e mandato al Governo è di ridurre le vacanze estive… - IsabellaRauti : Siamo oltre #invernodemografico. Anche #UE è sorda a problema demografico ma senza capitale umano non c'è futuro.… - aigu_official : @Affaritaliani ci definisce la “carica dei 400”! Manca sempre meno. Tra due giorni saremo Live per parlare del futu… -

Ultime Notizie dalla rete : proposte per 10 proposte per ampliare il Reddito di Cittadinanza In un Paese che ha un elevato differenziale del costo della vita (mediamente del 30% tra regioni del Nord e del Mezzogiorno) l'utilizzo di un'unica soglia finisce per penalizzare chi è povero nelle ...

Napoli, avviso a cittadini e associazioni per pulire 42 monumenti "Abbiamo scelto di semplificare le procedure per agevolare l'acquisizione delle proposte di pulizia e cura dei monumenti da parte di cittadini, quale gesto di attenzione e premura verso il patrimonio ...

10 proposte per ampliare il Reddito di Cittadinanza L'HuffPost Mostra Sul filo di Raffaello. Impresa e fortuna nell’arte dell’arazzo - Urbino La mostra è dedicata a Raffaello e al mondo degli arazzi, approfondisce sia l’apporto che il pittore fornì in questo specifico settore per il quale sperimentò invenzioni e realizzò cartoni poi tessuti ...

Regione Puglia ricorda il “Sommo poeta” Dante Alighieri “ I versi di Dante risuonano, oggi più che mai, per la Puglia come in tutto il Paese. Il Dantedì è un omaggio a uno dei pilastri del canone letterario europeo e la Regione Puglia non poteva mancare a ...

In un Paese che ha un elevato differenziale del costo della vita (mediamente del 30% tra regioni del Nord e del Mezzogiorno) l'utilizzo di un'unica soglia finiscepenalizzare chi è povero nelle ..."Abbiamo scelto di semplificare le procedureagevolare l'acquisizione delledi pulizia e cura dei monumenti da parte di cittadini, quale gesto di attenzione e premura verso il patrimonio ...La mostra è dedicata a Raffaello e al mondo degli arazzi, approfondisce sia l’apporto che il pittore fornì in questo specifico settore per il quale sperimentò invenzioni e realizzò cartoni poi tessuti ...“ I versi di Dante risuonano, oggi più che mai, per la Puglia come in tutto il Paese. Il Dantedì è un omaggio a uno dei pilastri del canone letterario europeo e la Regione Puglia non poteva mancare a ...