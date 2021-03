Svegliati amore mio debutta su Canale Cinque, nel cast Sabrina Ferilli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Svegliati amore mio è il titolo della nuova fiction che debutta stasera su Canale Cinque in prima serata con Sabrina Ferilli. Questa sera debutta su Canale Cinque una nuova fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo per tre prime serate, con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. Nel cast anche Francesco Venditti e Leggi su youmovies (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.mio è il titolo della nuova fiction chestasera suin prima serata con. Questa serasuuna nuova fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo per tre prime serate, con, Ettore Bassi e Francesco Arca. Nelanche Francesco Venditti e

