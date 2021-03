Sondaggi, il gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. Il condono di Draghi? Per la maggioranza (40%) è un’ingiustizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Giuseppe Conte resta il più apprezzato tra i principali leader politici: l’ex presidente del Consiglio è ancora in testa all’indice di gradimento realizzato da Ipsos e presentato dal presidente dell’istituto, Nando Pagnoncelli, a Di Martedì su La7. Riceve il 61% di giudizi positivi, contro il 41% del secondo classificato, il ministro della Salute Roberto Speranza. I leader del centrodestra arrivano dopo: in terza posizione al 37% c’è la presidente di Fratelli d’Italia, ormai stabilmente davanti al leghista Matteo Salvini che raccoglie il 33% di gradimento. Il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, già lo tallona con il 32% di giudizi positivi. Poi arrivano Silvio Berlusconi e Vito Crimi, mentre resta sempre fanalino di coda Matteo Renzi, con appena il 12 per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Giusepperesta il più apprezzato tra i principali: l’ex presidente del Consiglio è ancora inall’indice direalizzato da Ipsos e presentato dal presidente dell’istituto, Nando Pagnoncelli, a Di Martedì su La7. Riceve il 61% di giudizi positivi, contro il 41% del secondo classificato, il ministro della Salute Roberto Speranza. Idel centrodestra arrivano dopo: in terza posizione al 37% c’è la presidente di Fratelli d’Italia, ormai stabilmente davanti al leghista Matteo Salvini che raccoglie il 33% di. Il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, già lo tallona con il 32% di giudizi positivi. Poi arrivano Silvio Berlusconi e Vito Crimi, mentre resta sempre fanalino di coda Matteo Renzi, con appena il 12 per ...

