Sicurezza nazionale e innovazione. Svolta di Intel nella guerra dei chip (Di mercoledì 24 marzo 2021) nella giornata di ieri il Ceo di Intel, Pat Gelsinger, ha annunciato un nuovo business plan per rilanciare la manifattura, il design e la vendita di prodotti all’avanguardia nel campo dei semiconduttori. Il piano, presentato durante un webcast dal titolo “Intel Unleashed: Engineering the Future”, prevede una significativa espansione dell’attuale modello di business. Lo stock di Intel sui mercati è cresciuto del 5% in seguito all’annuncio da parte dell’azienda. In un anno nefasto, segnato dalla feroce competizione con la taiwanese Tsmc e Samsung e dalla difficoltà di mettere a punto i piani per la produzione di microchip da 10 nanometri, oltre al contesto geopolitico che ha messo pressione su questa importante industria tecnologica, Intel rilancia con “IDM 2.O”. “Stiamo dettando la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021)giornata di ieri il Ceo di, Pat Gelsinger, ha annunciato un nuovo business plan per rilanciare la manifattura, il design e la vendita di prodotti all’avanguardia nel campo dei semiconduttori. Il piano, presentato durante un webcast dal titolo “Unleashed: Engineering the Future”, prevede una significativa espansione dell’attuale modello di business. Lo stock disui mercati è cresciuto del 5% in seguito all’annuncio da parte dell’azienda. In un anno nefasto, segnato dalla feroce competizione con la taiwanese Tsmc e Samsung e dalla difficoltà di mettere a punto i piani per la produzione di microda 10 nanometri, oltre al contesto geopolitico che ha messo pressione su questa importante industria tecnologica,rilancia con “IDM 2.O”. “Stiamo dettando la ...

