Sassuolo | Locatelli | “Il gol alla Juventus emozione unica | l’addio al Milan devastante” E su De Zerbi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Parola a Manuel.Serie A, Inter-: ecco la data ufficiale del recuperoManuelsi è raccontato ai microfoni di SkySport a 360°:"Da quando sono alho raggiunto consapevolezza di chi sono veramente. Ho giocato neled è stata un’esperienza fantastica, ora qui alho trovato un realtà bellissima. Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui, io sogno di essere importante per questa squadra e di fare un buon Europeo"."Il momento del mio primo allenamento con ilè stato un’incredibile. Avevo 16 anni, mi chiamò in Prima squadra Allegri e Galliani mi disse che mi dovevo allenare con loro: c’erano Kakà, Robinho, De Jong. Un’che conserverò per tutta la vita. Anche l’attimo ...

Non ci sono dubbi sul fatto che a Manuelabbia fatto bene lasciare il Milan per il. In Emilia ha potuto giocare con maggiore continuità e meno pressioni, riuscendo a tirare fuori ...Commenta per primo Corteggiato dalla Juventus , Manuelparla del proprio futuro. Il centrocampista delsi racconta a Sky Sport : 'Da quando sono alho raggiunto consapevolezza di chi sono veramente. Ho giocato nel Milan ed è ...Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "Il momento in cui mi è stato detto dal Milan che avremmo dovuto prendere due strade separate è stato devastante". Così ...Manuel Locatelli si racconta ai microfoni di Sky Sport. Presente, futuro ed un tuffo nel passato, con l'esperienza al Milan ancora tasto dolente per il centrocampista del Sassuolo ...