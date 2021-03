Santa Messa in TV oggi, la programmazione di Rai 1, Canale 5 e TV2000 (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Santa Messa in TV è un appuntamento che si ripete ogni giorno su TV2000, Tele Padre Pio e altre emittenti locali sparse in tutta Italia. Migliaia di cattolici, durante la settimana, si collegano alla televisione per seguire la diretta della Messa. L’evento più atteso è comunque quello della domenica, quando viene trasMessa anche la recita dell’Angelus di Papa Francesco. A seguire trovate la programmazione completa della Santa Messa in TV oggi, con gli orari della diretta su Rai 1, Canale 5, TV2000 e Tele Padre Pio. Santa Messa in TV: orario Rai 1 La Santa Messa viene trasMessa su Rai 1 tutte le domeniche alle ore ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lain TV è un appuntamento che si ripete ogni giorno su, Tele Padre Pio e altre emittenti locali sparse in tutta Italia. Migliaia di cattolici, durante la settimana, si collegano alla televisione per seguire la diretta della. L’evento più atteso è comunque quello della domenica, quando viene trasanche la recita dell’Angelus di Papa Francesco. A seguire trovate lacompleta dellain TV, con gli orari della diretta su Rai 1,5,e Tele Padre Pio.in TV: orario Rai 1 Laviene trassu Rai 1 tutte le domeniche alle ore ...

Advertising

comunevenezia : #Venezia1600 ?Giovedì #25marzo al via le celebrazioni per l'anniversario della Fondazione di #Venezia ??Ore 11 -… - LuigiBrugnaro : Giovedì #25marzo daremo ufficialmente il via alle celebrazioni #Venezia1600 ?? ??Ore 11 - Santa Messa nella Basilic… - Johnny15489881 : Con te ogni domenica è sempre santa messa. San Romelu Lukaku, ovunque proteggimi. ???? @RomeluLukaku9 @Inter @SerieA… - pantanac : RT @donTonio66: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri. Il #24Marzo 1980 #OscarRomero, Arcivescovo di San Salva… - Dixy62553861 : RT @donTonio66: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri. Il #24Marzo 1980 #OscarRomero, Arcivescovo di San Salva… -