(Di mercoledì 24 marzo 2021) SAG-AFTRA non assegnerà un SAG Life Achievement Award quest’anno per lain 40. Non è cheo se lo meritava – quest’anno di tutti gli– ma a causa della pandemia e della riduzione della fascia oraria televisiva per il suo programma di premiazione, il sindacato ha deciso che sarebbe stato meglio saltare un anno e presentare ildal vivo e di persona l’anno prossimo. Perchè questa novità? Entrando in questa stagione di premi, SAG-AFTRA decide che il suo 27 ° SAGannuale fosse uno spettacolo di due ore, come glipassati. La home page degli Screen Actors Guildha notato inizialmente che sarebbe stato uno “spettacolo di due ore in rapido movimento”. Lo spettacolo di un’ora ...

Cinefilos.it

La 27° edizione deidoveva durare circa due ore, ma come si legge dalla home page del sito, quest'anno lo spettacolo sarà di un'ora, sarà pre - registrato (comprese le 13 premiazioni) e ...Dopo di lei Jennifer Aniston ha scelto un vintage Dior by John Galliano per i2020 e Kim Kardashian un Alexander McQueen del 2004 all'after party degli Oscar 2020. A chi tocca ora? Leggi ...SAG Awards: Nessun premio alla carriera, prima volta in 40 anni. L'ultima volta che il premio non è assegnato è stato nel 1981. Il Comitato ...SAG-AFTRA non assegnerà il SAG alla carriera quest’anno, è la prima volta in 40 anni. La decisione deriva dal fatto che la pandemia e lo spazio ridotto per la cerimonia hanno imposto al sindacato dell ...