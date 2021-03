PUBG ora ha i 'palloni' Fulton in stile Metal Gear Solid (Di mercoledì 24 marzo 2021) In un aggiornamento sul sito web di PUBG, gli sviluppatori hanno rivelato il nuovo oggetto Emergency Pickup, che permetterà ai giocatori di essere trasportati in aria da un pallone che viene poi agganciato a un aereo sopra di loro. Tuttavia, l'utilizzo di Emergency Pickup è molto rischioso. L'oggetto è piuttosto pesante e, come la pistola lanciarazzi del gioco, può attirare molte attenzioni indesiderate. L'aereo impiega 60 secondi per arrivare, dando ai vostri nemici tutto il tempo per tendere un'imboscata. Una volta raccolti, non potrete sparare al contrario dei vostri nemici, il che non è l'ideale. Se questa tecnologia dei "palloni" sembra familiare, è perché era una funzionalità di Metal Gear Solid: Peace Walker e Metal Gear Solid 5: The Phantom ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) In un aggiornamento sul sito web di, gli sviluppatori hanno rivelato il nuovo oggetto Emergency Pickup, che permetterà ai giocatori di essere trasportati in aria da un pallone che viene poi agganciato a un aereo sopra di loro. Tuttavia, l'utilizzo di Emergency Pickup è molto rischioso. L'oggetto è piuttosto pesante e, come la pistola lanciarazzi del gioco, può attirare molte attenzioni indesiderate. L'aereo impiega 60 secondi per arrivare, dando ai vostri nemici tutto il tempo per tendere un'imboscata. Una volta raccolti, non potrete sparare al contrario dei vostri nemici, il che non è l'ideale. Se questa tecnologia dei "" sembra familiare, è perché era una funzionalità di: Peace Walker e5: The Phantom ...

