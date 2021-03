PUBG Mobile è un successo! Il battle royale è stato scaricato un miliardo di volte

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è la versione per smartphone del popolarePlayerUnknown'sgrounds e recentemente è riuscito a raggiungere un traguardo molto importante. Secondo un tweet pubblicato dal publisher, il gioco ha raggiunto undi download a tre anni dalla sua uscita per iOS ed Android. Per celebrare questo incredibile traguardo, il team di sviluppo ha annunciato ai suoi fan che sta per arrivare un importante aggiornamento. Nonostante la popolarità del gioco, un sequel chiamato: New State è attualmente in fase di sviluppo. Si svolge in un prossimo futuro e sarà caratterizzato da diverse armi e veicoli. Non solo, ma il franchise che ruota attorno asi arricchisce con The Callisto Protocol, sviluppato da Striking Distance e in ...

Durante gli ultimi 30 giorni, Genshin Impact è stato il terzo titolo mobile al mondo per numero di incassi, dietro PUBG Mobile e Honor of Kings. Il mercato cinese è stato il più redditizio. PUBG Mobile raggiunge un impressionante record con 1 miliardo di download in tutto il mondo e un aggiornamento in arrivo. Mentre il titolo più redditizio del 2020, PUBG Mobile, ha impiegato 16 mesi per raggiungere 1 miliardo di dollari di spesa dei giocatori.