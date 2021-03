Pasqua 2021 AQUALUNAE BISTROT menù speciale da gustare comodamente a casa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pasqua DELIVERY di AQUALUNAE BISTROT Per la domenica di Pasqua, lo Chef Emanuele Paoloni è pronto a deliziarvi con un menù speciale da gustare comodamente a casa con il servizio delivery e take away. Il menu di sei portate pensato per l’occasione: · Bufala croccante su crema di Parmigiano vacche rosse e Zucchine alla scapece · Cannolo alla rucola con Tartare di manzo, tuorlo di quaglia e spuma di Bagnacauda, Capperi e Mayo al Wisky torbato · Cannelloni con Battuto di Agnello al Syrah profumati al tartufo · Maialino Nero di Cinta senese in sfoglia con Carciofi in tempura · Cheesecake al Fondente, Caramello Salato e Arachidi Su richiesta vini in ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 marzo 2021)DELIVERY diPer la domenica di, lo Chef Emanuele Paoloni è pronto a deliziarvi con undacon il servizio delivery e take away. Il menu di sei portate pensato per l’occasione: · Bufala croccante su crema di Parmigiano vacche rosse e Zucchine alla scapece · Cannolo alla rucola con Tartare di manzo, tuorlo di quaglia e spuma di Bagnacauda, Capperi e Mayo al Wisky torbato · Cannelloni con Battuto di Agnello al Syrah profumati al tartufo · Maialino Nero di Cinta senese in sfoglia con Carciofi in tempura · Cheesecake al Fondente, Caramello Salato e Arachidi Su richiesta vini in ...

