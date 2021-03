Paragone: “L’Europa ha fallito. Draghi chieda le dimissioni della von der Leyen altrimenti è suo complice” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi (giovedì 25 marzo) il senatore di ItalExit Gianluigi Paragone presenta in aula la risoluzione con la quale avanza al governo la richiesta di chiedere in sede europea le dimissioni del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Considerata, infatti, “la totale inadeguatezza delle istituzioni europee nella gestione della crisi pandemica, l’evidente fallimento del piano vaccinale dell’Unione e le numerose responsabilità della Commissione europea”, è inaccettabile che non sia riconosciuta e quindi attribuita la piena responsabilità del fallimento alla Commissione. L’Unione europea ha avuto un unico sistema di prenotazione e acquisto dei vaccini e questo era in capo alla Commissione europea che, a partire da agosto 2020, ha siglato contratti di fornitura con le ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi (giovedì 25 marzo) il senatore di ItalExit Gianluigipresenta in aula la risoluzione con la quale avanza al governo la richiesta di chiedere in sede europea ledel PresidenteCommissione europea Ursula von der. Considerata, infatti, “la totale inadeguatezza delle istituzioni europee nella gestionecrisi pandemica, l’evidente fallimento del piano vaccinale dell’Unione e le numerose responsabilitàCommissione europea”, è inaccettabile che non sia riconosciuta e quindi attribuita la piena responsabilità del fallimento alla Commissione. L’Unione europea ha avuto un unico sistema di prenotazione e acquisto dei vaccini e questo era in capo alla Commissione europea che, a partire da agosto 2020, ha siglato contratti di fornitura con le ...

Advertising

nysseno : L'Europa ha fallito. Draghi chieda le dimissioni della Von Der Leyen altrimenti è suo complice - Fracal971 : RT @NumerINTERi: @secieranedved @deporcdieu @marifcinter Il paragone non ci sta. Il Milan è palesemente inferiore allo United. L'Inter attu… - macho_morandi : RT @NumerINTERi: @secieranedved @deporcdieu @marifcinter Il paragone non ci sta. Il Milan è palesemente inferiore allo United. L'Inter attu… - YBah96 : RT @NumerINTERi: @secieranedved @deporcdieu @marifcinter Il paragone non ci sta. Il Milan è palesemente inferiore allo United. L'Inter attu… - furgeTX : RT @NumerINTERi: @secieranedved @deporcdieu @marifcinter Il paragone non ci sta. Il Milan è palesemente inferiore allo United. L'Inter attu… -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone L’Europa Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera