New Pokémon Snap - anteprima

Nelle scorse giornate, abbiamo avuto l'occasione di assistere alla presentazione di un gameplay inedito di New Pokémon Snap: grazie a questa esperienza, oggi possiamo avere una visione già abbastanza chiara di cosa ci attenderà il prossimo 30 aprile, al lancio del titolo come esclusiva Nintendo Switch. L'avventura di New Pokémon Snap ha luogo nella regione di Lentil, un arcipelago le cui isole sono caratterizzate da ambienti e fauna di Pokémon estremamente variegati. Il giocatore, con l'aiuto del Professor Speculux e Rita, sua giovane assistente, dovrà completare il proprio Fotodex e scoprire il mistero dello strano Fenomeno Lumina, che fa emettere bagliori di vario colore ad alcuni oggetti e persino agli stessi Pokémon. Dovendo immortalare le varie specie di creature all'interno del ...

