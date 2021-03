Nannini il nipote d'arte che corre ovunque (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi la F2 e la F3 contemporaneamente e domani si spera la Formula 1, il sogno di ogni pilota che si rispetti. Ha le idee chiare e un obiettivo preciso, Matteo Nannini, giovanissimo nipote dell'ex F1 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi la F2 e la F3 contemporaneamente e domani si spera la Formula 1, il sogno di ogni pilota che si rispetti. Ha le idee chiare e un obiettivo preciso, Matteo, giovanissimodell'ex F1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Nannini nipote Nannini il nipote d'arte che corre ovunque Oggi la F2 e la F3 contemporaneamente e domani si spera la Formula 1, il sogno di ogni pilota che si rispetti. Ha le idee chiare e un obiettivo preciso, Matteo Nannini, giovanissimo nipote dell'ex F1 Alessandro Nannini, all'esordio assoluto in Formula 2 in Bahrain, al via di una stagione che per il 17enne sarà una specie di maratona visto che dovrà ...

