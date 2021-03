Mozzo senza pediatra | i sindaci all’Ats | “Proclami senza fatti | scelta da rivedere”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Una decisione intempestiva ed inopportuna”. IdiPaolo Pelliccioli, di Curno Luisa Gamba e Treviolo Pasquale Gandolfi, chiedonodila revoca delnel Comune di. “In questi anni e in particolar modo nell’ultimo vissuto durante l’emergenza Covid-19 – scrivono nella lettera inviata al Dipartimento di Cure Primarie della Lombadia – la sanità territoriale ha mostrato tutta la sua debolezza e il bisogno di essere rinforzata e valorizzata. Una decisione come questa coglie di sorpresa le nostre comunità”. La decisione, va detto, non compete alle amministrazioni comunali. “Ma noiabbiamo l’obbligo di recepire e rappresentare le legittime esigenze dei nostri concittadini, in particolare se riguardano il mantenimento di ...

Advertising

EngineSport2 : Ringraziamo il nostro nuovo cliente Giovanni di Cremona per averci appena inviato la foto della sua Renaut Clio Rs… -

Ultime Notizie dalla rete : Mozzo senza

BergamoNews.it

Si nota anche che la fiancata è piattarestringimenti per aumentare lo spazio per i radiatori ... confisso; cerchi : lega di magnesio, ant. e post. da 13 ; freni : dischi ventilati e pinze ...... a Berger si stacca incredibilmente la ruota posteriore per undifettoso . Il francese cade ... Mi sono ritrovato in terracapire cosa fosse successo . In gara due subito dopo la partenza la ...PICCOLI. Due titoli di Fabbri (14,90), con tante bellissime illustrazioni, dedicati a chi ama i grandi classici e le storie di animali: “Le più belle… fiabe classiche” e Le ...L'app Bikee Bike permette di connettere il proprio smartphone alla bici. «Il kit viene fornito con un regolatore di assistenza variabile detto “throttle”, disponibile in 3 configurazioni: “half grip” ...