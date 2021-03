Morandi in ospedale, la moglie con lui. I follower: “Perchè a te è permesso?” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianni Morandi, ricoverato per ustioni, in ospedale ha accanto a sé la moglie Anna che lo aiuta a mangiare. La foto, pubblicata dal cantante su Facebook, viene commentata da migliaia di utenti. Tutti, o quasi, scrivono per augurare la pronta guarigione all’artista. Qualcuno, però, nota un altro aspetto della vicenda non manca di sottolineare il dettaglio con amarezza, anche alla luce di esperienze personali che vengono citate nei commenti. “Avrei voluto avere la stessa fortuna di tua moglie e riuscire ad entrare in ospedale per stringere la mano di mio padre in punto di morte (preciso, non paziente Covid). Ci è stato impedito di entrare. A quanto pare alcuni nomi valgono più di altri”, scrive una signora. “Mio padre è più di un mese che è all’ospedale per un problema al cuore molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianni, ricoverato per ustioni, inha accanto a sé laAnna che lo aiuta a mangiare. La foto, pubblicata dal cantante su Facebook, viene commentata da migliaia di utenti. Tutti, o quasi, scrivono per augurare la pronta guarigione all’artista. Qualcuno, però, nota un altro aspetto della vicenda non manca di sottolineare il dettaglio con amarezza, anche alla luce di esperienze personali che vengono citate nei commenti. “Avrei voluto avere la stessa fortuna di tuae riuscire ad entrare inper stringere la mano di mio padre in punto di morte (preciso, non paziente Covid). Ci è stato impedito di entrare. A quanto pare alcuni nomi valgono più di altri”, scrive una signora. “Mio padre è più di un mese che è all’per un problema al cuore molto ...

