Milan, Donnarumma non firma il rinnovo: ecco i possibili sostituti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Complice lo stallo nella trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, il Milan si guarda intorno alla ricerca di un nuovo portiere. Oltre a Mike Maignan del Lille, i rossoneri secondo Gazzetta dello Sport valutano Juan Musso dell'Udinese (contratto in scadenza nel 2023, stipendio da 800 mila euro) e Pierluigi Gollini dell'Atalanta.

