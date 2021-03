Marta Novello, il 15enne in carcere: 'Sono disperato, ditemi come sta: non volevo farle del male' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Al momento dell'arresto, è rimasto in silenzio. Ma dopo una notte nel Centro di prima accoglienza, attiguo al carcere di Santa Bona, il 15enne ha parlato. 'Sono disperato, ditemi come sta Marta, io ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Al momento dell'arresto, è rimasto in silenzio. Ma dopo una notte nel Centro di prima accoglienza, attiguo aldi Santa Bona, ilha parlato. 'sta, io ...

Advertising

carpa2019 : RT @carpa2019: Ragazza di 26 anni accoltellata a Mogliano Veneto mentre fa jogging. COSA DIRANNO IL SINDACO LEGHISTA DAVIDE BORTOLATO E IL… - LoredanaNavarra : RT @CavaleraDaniele: FARE FOOTING FA MALE AI POLMONI Lo sa bene Marta Novello, in terapia intensiva a Treviso per le venti coltellate infe… - MariMario1 : RT @IlPrimatoN: Per colpa del 'bravo ragazzo' Marta Novello sta lottando tra la vita e la morte - UnTemaAlGiorno : RT @mele_nando: Vado a correre la mattina presto e dopo gli ultimi fatti di cronaca, che hanno visto coinvolta la giovane ventiseienne Mart… - Luciano06815942 : RT @CavaleraDaniele: FARE FOOTING FA MALE AI POLMONI Lo sa bene Marta Novello, in terapia intensiva a Treviso per le venti coltellate infe… -