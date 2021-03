Luca Traini, tentò una strage a Macerata per vendicare Pamela Mastropietro: la Cassazione conferma la condanna a 12 anni di carcere a Traini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Era il 12 ottobre del 2019 quando sul caso di Luca Traini proferiva parola la Corte d’Appello attraverso la sentenza di quello che è stato il processo con rito abbreviato nei confronti dell’allora 29enne che nel febbraio del 2018 seminò il panico a Macerata. In molti ricorderanno le immagini di Traini, avvolto nel tricolore, intento ad aprire il fuoco contro alcuni giovani migranti, una sparatoria arrivata a seguito di quello che fu il terribile omicidio di Pamela Mastropietro. A distanza di anni arriva la parola definitiva posta dalla Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a Luca Traini. Luca ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Era il 12 ottobre del 2019 quando sul caso diproferiva parola la Corte d’Appello attraverso la sentenza di quello che è stato il processo con rito abbreviato nei confronti dell’allora 29enne che nel febbraio del 2018 seminò il panico a. In molti ricorderanno le immagini di, avvolto nel tricolore, intento ad aprire il fuoco contro alcuni giovani migranti, una sparatoria arrivata a seguito di quello che fu il terribile omicidio di. A distanza diarriva la parola definitiva posta dalla Corte diche hato la...

