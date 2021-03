LIVE Oxyclean Brugge-De Panne 2021 in DIRETTA | si va verso una volata di gruppo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 15 chilometri al traguardo! 16.20 Adesso è la BORA-Hansgroe a fare l’andatura con Juraj Sagan. Van Moer ha accumulato una quindicina di secondi di vantaggio. 16.18 Si tratta del belga Brent Van Moer. 16.17 20 chilometri alla conclusione. Ha provato a sganciarsi dal plotone un corridore della Lotto Soudal. 16.15 Appena ripresi dalMartinelli e Mas. 16.13 Ottimo segnale per Giacomo Nizzolo. Se la sua squadra è così concentrata, evidentemente il campione europeo è in ottime condizioni di forma. 16.11 Continua a tirare la Qhubeka-ASSOS: ormai l’inseguimento nei confronti di Martinelli e Mas è quasi terminato. 16.09 Passaggio per ildalla località di Veurne. 16.07 La Qhubeka-ASSOS di Nizzolo controlla la corsa in testa al. Martinelli e Mas ...