L’immobilismo di Napoli | i suoi giovani | e Politano in Nazionale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Qualche breve premessa: A mio avviso l’Italia affronta un declino lungo grosso modo quarant’anni (anche nel calcio); Un declino è una tendenza generale. Uno, due o enne picchi non sono significativi;, in quanto realtà povera del paese, conosce un declino simile che spesso è stato reso più critico a causa delle sue peculiari debolezze economiche e culturali; Non credo esista una ricetta per invertire un ciclo storico, semplicemente il mondo gira come gli pare e in modo largamente indipendente dalle decisioni di una qualunque realtà locale; Da quarantacinquenne, non ritengo che la mia generazione sia stata particolarmente d’aiuto nelle sue velleità di cambiamento, fallendo esattamente come le generazioni precedenti. Ciò detto, due cose mi sono balzate all’occhio negli ultimi giorni: una interessante recente intervista a Massimiliano Virgilio sul ...