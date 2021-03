L’autopsia dice che Giuseppe Morabito è morto a causa del Covid non per AstraZeneca (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’autopsia ha evidenziato come non vi sia alcuna relazione tra la morte del professore di 61 anni Giuseppe Morabito e la vaccinazione anti-Covid, ricevuta dieci giorni prima con AstraZeneca. La morte di Giuseppe Morabito, sessantunenne insegnante e vicepreside dell’Istituto Veggeti di Vergato, in Provincia di Bologna, non è in alcun modo ricollegabile alla vaccinazione AstraZeneca ricevuta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha evidenziato come non vi sia alcuna relazione tra la morte del professore di 61 annie la vaccinazione anti-, ricevuta dieci giorni prima con. La morte di, sessantunenne insegnante e vicepreside dell’Istituto Veggeti di Vergato, in Provincia di Bologna, non è in alcun modo ricollegabile alla vaccinazionericevuta L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

karamazovgds : @mamigds COSA DICE L’AUTOPSIA? ERO NELLA SERRA E HO NOTATO CHE MANCAVANO ALCUNI DEI MIEI FIORI DI OLEANDRO CHE COME… - splendente55 : @francesco088661 Speriamo. Con le autopsie vie fuori che sono morti dopo il vaccinooo e nn per. Un altro esperto ha… - cyrvsmile : Io non capisco il giornalismo italiano, sembra che vogliano seminare paura e panico! la prima pagina ti dice “perso… - Loenus_ : @daniele19921 Ma ha almeno letto l'articolo??? Dice che un anno fa hanno fatto un autopsia (allora vietata perché no… - catzz44 : @Corriere MA BASTAAAAAA!!!!!! ??????certo L' AUTOPSIA CI DICE DI COSA È MORTO, MA NON COSA HA SCATENATO LA PATOLOGIA M… -

Ultime Notizie dalla rete : L’autopsia dice Inchiesta sulla morte dell'ex vigile urbano contagiato dal Covid in cardiochirurgia Il Mattino