Il “clan” dei Datteri aveva soffiate da due militari (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosoffiate che in almeno due occasioni li avrebbero messi al riparo da retate e controlli. L’associazione a delinquere che è stata sgominata ieri dalla Guardia di Finanza e che ha portato a 12 arresti a Napoli e provincia poteva contare anche sull’appoggio di due pubblici ufficiali per i quali il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Regione Campania. Si tratta del caporal maggiore capo scelto dell’Esercito di stanza a San Giorgio a Cremano (Napoli), e di un militare della Guardia Costiera di Portici, con la qualifica di sommozzatore. Gli aiuti erano diretti a Pasquale Amato, detto “‘o Palumbaro” a capo del “mercato nero” del dattero di mare a Napoli e in provincia. Il primo avrebbe aiutato Amato a eludere i controlli dei finanzieri, il 19 maggio 2019, giorno in cui la Guardia di Finanza era alla ricerca dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoche in almeno due occasioni li avrebbero messi al riparo da retate e controlli. L’associazione a delinquere che è stata sgominata ieri dalla Guardia di Finanza e che ha portato a 12 arresti a Napoli e provincia poteva contare anche sull’appoggio di due pubblici ufficiali per i quali il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Regione Campania. Si tratta del caporal maggiore capo scelto dell’Esercito di stanza a San Giorgio a Cremano (Napoli), e di un militare della Guardia Costiera di Portici, con la qualifica di sommozzatore. Gli aiuti erano diretti a Pasquale Amato, detto “‘o Palumbaro” a capo del “mercato nero” del dattero di mare a Napoli e in provincia. Il primo avrebbe aiutato Amato a eludere i controlli dei finanzieri, il 19 maggio 2019, giorno in cui la Guardia di Finanza era alla ricerca dei ...

