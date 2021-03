Il centro studi Tim svela come cambiano le case degli italiani Ecco il rapporto “Smart Home Internet of Things”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il mercato globale dellavale circa 68 miliardi di euro nel 2020 e raggiungerà quota 110 miliardi di euro nel 2023, con un incremento medio annuo di circa il 17%. USA e Cina sono i principali mercati e sono cresciuti rispettivamente del 20 e del 40% nel corso del 2019 e per il 2020 la crescita è prevista invariata. In Europa i paesi con maggior valore del mercato sono Germania e Inghilterra con circa 3,2 miliardi di euro, mentre Italia e Spagna hanno le migliori prospettive. Sebbene anche per l’Europa il mercato dellaabbia registrato una battuta d’arrestoeffetto della pandemia, in termini di ricavi e di oggetti venduti, aumentano i clienti che utilizzano gli oggettinella propria abitazione. In sostanza, si sono venduti meno oggetti ...