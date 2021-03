Fratelli di Crozza sospeso per Covid-19: quando dovrebbe ritornare sul Nove (Di mercoledì 24 marzo 2021) Era già accaduto un anno fa, a marzo 2020, che il programma condotto da Maurizio Crozza, Fratelli di Crozza, venne sospeso momentaneamente e non andò in onda con la consueta regolarità sul canale 9 del Digitale Terrestre. All’epoca, la puntata che non venne trasmessa fu quella del 13 marzo 2021 che, a causa del Covid-19, lascio lo spazio ad una replica della stessa trasmissione. “Una decisione presa in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo” fece sapere la casa di produzione Discovery Italia. Come mai, a distanza di poco più di un anno, la puntata prevista per venerdì 26 marzo 2021 di Fratelli di Crozza non andrà in onda? Noi di tutto.tv, come viene riportato anche sul noto portale ‘davidemaggio.it‘, siamo in grado di svelarvi il motivo e di dirvi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Era già accaduto un anno fa, a marzo 2020, che il programma condotto da Mauriziodi, vennemomentaneamente e non andò in onda con la consueta regolarità sul canale 9 del Digitale Terrestre. All’epoca, la puntata che non venne trasmessa fu quella del 13 marzo 2021 che, a causa del-19, lascio lo spazio ad una replica della stessa trasmissione. “Una decisione presa in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo” fece sapere la casa di produzione Discovery Italia. Come mai, a distanza di poco più di un anno, la puntata prevista per venerdì 26 marzo 2021 didinon andrà in onda? Noi di tutto.tv, come viene riportato anche sul noto portale ‘davidemaggio.it‘, siamo in grado di svelarvi il motivo e di dirvi ...

Advertising

tuttopuntotv : Fratelli di Crozza sospeso per Covid-19: quando dovrebbe ritornare sul Nove - Adnkronos : .@fratellicrozza sospeso per #Covid, ecco quando riparte - occhio_notizie : Fratelli di Crozza sospeso per Covid, ecco quando ritorna in onda - Dtti_digitale : Dati i casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno della redazione del programma, la casa di produzione … - FQMagazineit : Fratelli di Crozza, casi di positività al Covid-19 nella redazione: programma sospeso -