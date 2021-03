Cristina Chiabotto, il suo ex storico Fabio Fulco parla per la prima volta della sua gravidanza (e non manca la frecciatina) (Di mercoledì 24 marzo 2021) La rottura tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto aveva fatto molto chiacchierare. Dopo ben 12 anni d’amore, l’ex miss Italia aveva deciso di lasciare l’avvenente attore perché non si sentiva ancora pronta a matrimonio e figli. Dopo molti mesi e parecchia sofferenza, Fabio aveva ritrovato l’amore con Veronica Papa mentre Cristina ha sposato Marco Roscio dopo un anno di relazione e oggi è in dolce attesa di una bimba. Intervistato dunque dal settimanale Gente, Fulco era tornato a parlare della sua nuova vita sentimentale. Aveva innanzitutto svelato che inizialmente la differenza d’età con Veronica (25 anni) gli aveva fatto pensare ad un flirt senza importanza, ma poi il suo pensiero è cambiato: Puoi trovare un coetaneo e non avere nulla ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 marzo 2021) La rottura traaveva fatto molto chiacchierare. Dopo ben 12 anni d’amore, l’ex miss Italia aveva deciso di lasciare l’avvenente attore perché non si sentiva ancora pronta a matrimonio e figli. Dopo molti mesi e parecchia sofferenza,aveva ritrovato l’amore con Veronica Papa mentreha sposato Marco Roscio dopo un anno di relazione e oggi è in dolce attesa di una bimba. Intervistato dunque dal settimanale Gente,era tornato aresua nuova vita sentimentale. Aveva innanzitutto svelato che inizialmente la differenza d’età con Veronica (25 anni) gli aveva fatto pensare ad un flirt senza importanza, ma poi il suo pensiero è cambiato: Puoi trovare un coetaneo e non avere nulla ...

Advertising

IsaeChia : #CristinaChiabotto, il suo ex storico #FabioFulco parla per la prima volta della sua gravidanza (e non manca la fre… - silvertongue77 : In tutto questo, avere notizie di Cristina Chiabotto? - robertoanino : Piemonte, da @EzioGreggio a @vanillagirl_86 da @PChiambretti a @BerryMarco ...gli illustri paladini del vaccino: 'F… - mendozaeva67 : RT @regionepiemonte: Anche Cristina Chiabotto @vanillagirl_86 è testimonial della campagna di @regionepiemonte per ricordare ai piemontesi… - COVIDbot_ITA : RT @regionepiemonte: Anche Cristina Chiabotto @vanillagirl_86 è testimonial della campagna di @regionepiemonte per ricordare ai piemontesi… -