Corona | il figlio Carlos è all’estero | come sta | parla la mamma di Fabrizio

Advertising

infoitcultura : “Ecco dov’è”. Il figlio Carlos Corona via dall’Italia: è successo dopo l’arresto di Fabrizio Corona - Anaclet70799301 : @Urielbertolami @GioChirilly Si perché il tampone dà positivo anche se si ha solo un raffreddore figlio anche lui d… - lucrezi89187688 : @Paloma02382855 Sono i giudici di Pinocchio che assolvono i delinquenti, Corona dopo 5anni di galera ne deve fare a… - infoitcultura : Gabriella Corona 'Fabrizio si ucciderà'/ 'Mio figlio è malato, Carlos è decisivo” - infoitcultura : La mamma di Corona sul ritorno in carcere del figlio: “Fabrizio è a rischio suicidio” -

Ultime Notizie dalla rete : Corona figlio

Ildell'ex re dei paparazzi e di Nina Moric al momento è lontano dall'Italia: parla nonna Gabriella, la madre di ......Gabriella Privitera nel giorno dell'arresto di Fabrizio. Non è difficile invece immaginare il dolore che la madre dell'ex paparazzo possa aver provato la notte del 22 marzo quando ilè ...Corona, i timori della madre e dell’avvocato Ivano Chiesa ... Gabriella, in riferimento alle condizioni attuali del figlio, ha parlato di “un uomo distrutto, che ha già scontato otto anni di carcere e ...In un’intervista a Libero, Gabriella Privitera racconta che sapere suo nipote Carlos lontano da questa tormentata vicenda la fa stare più ...