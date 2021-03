"Chiedo scusa, è stato un errore". Clamoroso: la Merkel revoca il lockdown di Pasqua. Rivolta in Germania, la sua fine politica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Angela Merkel prima ha previsto la proroga del lockdown fino al 18 aprile, poi ci ha ripensato. Non è dalla Cancelliera cambiare idea, evidentemente la pandemia di coronavirus ha reso vulnerabile anche lei: l'agenzia tedesca Dpa cita fonti governative secondo cui il lockdown rafforzato previsto per le vacanze di Pasqua in Germania è stato revocato. Un repentino cambio di passo rispetto a quanto deciso soltanto due giorni fa al vertice tra le autorità federali e regionali tedesche: era infatti stato trovato un accordo per bloccare tutte le attività tra il primo e il 5 aprile, con la chiusura persino dei supermercati. Il lockdown durissimo aveva però generato enorme confusione, oltre che le proteste sdegnate da parte del mondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Angelaprima ha previsto la proroga delfino al 18 aprile, poi ci ha ripensato. Non è dalla Cancelliera cambiare idea, evidentemente la pandemia di coronavirus ha reso vulnerabile anche lei: l'agenzia tedesca Dpa cita fonti governative secondo cui ilrafforzato previsto per le vacanze diinto. Un repentino cambio di passo rispetto a quanto deciso soltanto due giorni fa al vertice tra le autorità federali e regionali tedesche: era infattitrovato un accordo per bloccare tutte le attività tra il primo e il 5 aprile, con la chiusura persino dei supermercati. Ildurissimo aveva però generato enorme confusione, oltre che le proteste sdegnate da parte del mondo ...

