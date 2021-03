Bonus baby sitter: a chi spetta e a quanto ammonta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Regioni e Comuni scendono in campo per delle integrazioni delle risorse, ritenute insufficienti, del governo Draghi. Sul territorio nazionale, infatti, stanno nascendo Bonus e voucher per i genitori, che hanno problemi a seguire i figli che si trovano a casa in didattica a distanza. È il caso, ad esempio, della Regione Liguria che dà un contributo di 350 euro mensili per famiglie con Isee fino a 35.000 euro ai voucher del Friuli Venezia Giulia che ammontano a 575 euro, fino agli 8.000 euro a figlio per i professionisti e le professioniste. Anche i Comuni si impegnano: come ad esempio quello di Ravenna, che concorre con un Bonus da 300 euro. Principalmente, sono due gli interventi messi in campo dal governo Draghi: il Bonus babysitter e i voucher per i genitori in smart ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Regioni e Comuni scendono in campo per delle integrazioni delle risorse, ritenute insufficienti, del governo Draghi. Sul territorio nazionale, infatti, stanno nascendoe voucher per i genitori, che hanno problemi a seguire i figli che si trovano a casa in didattica a distanza. È il caso, ad esempio, della Regione Liguria che dà un contributo di 350 euro mensili per famiglie con Isee fino a 35.000 euro ai voucher del Friuli Venezia Giulia cheno a 575 euro, fino agli 8.000 euro a figlio per i professionisti e le professioniste. Anche i Comuni si impegnano: come ad esempio quello di Ravenna, che concorre con unda 300 euro. Principalmente, sono due gli interventi messi in campo dal governo Draghi: ile i voucher per i genitori in smart ...

