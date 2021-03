Boldrini risponde sulla colf non pagata: “Solo ritardi col Caf”. Lucarelli la gela: “Ci vogliono 10 mesi?” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La colf e la portaborse della Boldrini tengono banco anche oggi, dopo il chiarimento poco chiaro della ex presidente della Camera. In particolare, è particolarmente vibrabte lo scontro di oggi sul Fatto Quotidiano tra Laura Boldrini e Selvaggia Lucarelli Chi sono le due donne in lite con la deputata Pd sulla vicenda delle due ex collaboratrici della Boldrini a proposito delle mansioni svolte e delle somme pagate per i loro servizi, restano molti punti oscuri. L’ex presidente della Camera scrive che con la sua ex collaboratrice domestica, Lilia, “stiamo trovando un accordo per formalizzare la chiusura del rapporto di lavoro. Purtroppo con un ritardo da me non voluto ma causato da una difficoltà oggettiva a contattare la persona del Caf referente della vicenda. Il punto è che ci sono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lae la portaborse dellatengono banco anche oggi, dopo il chiarimento poco chiaro della ex presidente della Camera. In particolare, è particolarmente vibrabte lo scontro di oggi sul Fatto Quotidiano tra Laurae SelvaggiaChi sono le due donne in lite con la deputata Pdvicenda delle due ex collaboratrici dellaa proposito delle mansioni svolte e delle somme pagate per i loro servizi, restano molti punti oscuri. L’ex presidente della Camera scrive che con la sua ex collaboratrice domestica, Lilia, “stiamo trovando un accordo per formalizzare la chiusura del rapporto di lavoro. Purtroppo con un ritardo da me non voluto ma causato da una difficoltà oggettiva a contattare la persona del Caf referente della vicenda. Il punto è che ci sono ...

