Atleta con disabilità scopre in “diretta” di essere stato convocato ai giochi mondiali del Kazan | la sua reazione è emozionante – Video

(Di mercoledì 24 marzo 2021) A volte l’emozione è incontenibile e “contagiosa”. Come quella di Luca Nannini,di Lucca, quando qualche giorno fa ha scoperto “in” dicometitolare nel Team Italia nella disciplina delle racchette da neve ai prossimiSpecial Olympics, che si terranno innel 2022. La suaè stata condivisa sui social dalla pagina Special Olympics, il programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per le persone conintellettiva, che ha accompagnato ilcon una didascalia: “Questo è il momento esatto in cui Lucauna fantastica notizia: lui, si proprio lui, è ...

Advertising

ilfattovideo : Atleta con disabilità scopre in “diretta” di essere stato convocato ai giochi mondiali del Kazan: la sua reazione è… - scastaldi9 : RT @albertopetro2: @BrindusaB1 @smarucci461 @erminiopasquat1 @migliaccio31 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio @renatoantar… - 7paco7 : RT @albertopetro2: @BrindusaB1 @smarucci461 @erminiopasquat1 @migliaccio31 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio @renatoantar… - cristob45 : RT @albertopetro2: @BrindusaB1 @smarucci461 @erminiopasquat1 @migliaccio31 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio @renatoantar… - pine20156 : RT @albertopetro2: @BrindusaB1 @smarucci461 @erminiopasquat1 @migliaccio31 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio @renatoantar… -

Ultime Notizie dalla rete : Atleta con

Il Fatto Quotidiano

...segnale che il Parlamento vuole dare al Cio affinché rivaluti la squalifica inflitta all'... nelle prossime settimane sono attesi sviluppi sulla situazione, che,il passare dei giorni, ...Ogni volta che entro in campoi miei compagni provo emozioni uniche. Sono sicuro che ci ... È uno di quei giocatori che tutte le squa - dre vorrebbero avere, visto che si tratta di un grane ...Tornare a giocare a pallavolo senza pressioni legate al risultato ma con l’obiettivo prioritario di divertirsi. Questo è lo spirito che ha contraddistinto il Gruppo Media Volley in occasione del debut ...Dopo un anno di stop torna al palaindoor di Ancona l'atletica indoor dedicata agli over 35. Primo evento in programma i campionati italiani master. Quattro giornate di gare, invece di tre, ...