“Anziani in fila per tre ore”: caos vaccini all’ospedale di Pozzuoli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – “Abbiamo ricevuto molte proteste e segnalazioni di cittadini, per lo più Anziani e persone fragili, che si lamentavano per le lunghe attese all’esterno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie prima di sottoporsi alla somministrazione del vaccino”. Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con una nota, ha denunciato all’Asl Napoli2 Nord le lunghe attese di Anziani, presso la struttura vaccinale del S. Maria delle Grazie di località La Schiana a Pozzuoli, per ottemperare alla vaccinazione. “Attese anche di tre ore, con code e assembramenti, che si stanno protraendo da qualche giorno, oltretutto rese ancora piu’ estenuanti per le basse temperature”. Ieri, da segnalazioni ricevute, gruppi di Anziani hanno atteso oltre le ore 21 per potersi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Abbiamo ricevuto molte proteste e segnalazioni di cittadini, per lo piùe persone fragili, che si lamentavano per le lunghe attese all’esterno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie prima di sottoporsi alla somministrazione del vaccino”. Il sindaco di, Vincenzo Figliolia, con una nota, ha denunciato all’Asl Napoli2 Nord le lunghe attese di, presso la struttura vaccinale del S. Maria delle Grazie di località La Schiana a, per ottemperare alla vaccinazione. “Attese anche di tre ore, con code e assembramenti, che si stanno protraendo da qualche giorno, oltretutto rese ancora piu’ estenuanti per le basse temperature”. Ieri, da segnalazioni ricevute, gruppi dihanno atteso oltre le ore 21 per potersi ...

Advertising

giorgio_gori : Anziani over80 in fila per la vaccinazione al POT di Bollate (Mi). Notare le dimensioni e le caratteristiche dello… - antonellaa262 : Vincenzo Figliolia, ha denunciato all’Asl Napoli 2 Nord le lunghe attese degli anziani, presso S. Maria delle Grazi… - anteprima24 : ** 'Anziani in fila per tre ore': caos vaccini all'ospedale di #Pozzuoli ** - _R_Phalange : Cronaca di mia madre live dal centro vacc1ni con mia nonna e dico solo che gli anziani novantenni si sono fatti più… - corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini, a Pozzuoli «anziani in fila per tre ore»: la denuncia del sindaco -