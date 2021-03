5G, Draghi stoppa la Cina. Golden power su Zte-Fastweb (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un altro stop alle aziende cinesi nelle telecomunicazioni italiane. Il primo del governo di Mario Draghi. La presidenza del Consiglio ha esercitato il Golden power su un contratto di fornitura di tecnologia 5G a Fastweb da parte dell’azienda cinese Zte e dell’azienda taiwanese Askey. Con il dpcm dello scorso 11 marzo Palazzo Chigi ha imposto uno stop alla fornitura esercitando i poteri speciali “con prescrizioni” in relazione “alla notifica della società Fastweb Spa avente ad oggetto l’acquisto di CPE 5G Askey e ZTE e di servizi professionali quali supporto alla validazione, training, supporto tecnico tramite TAC”, si legge nell’estratto del decreto consegnato al Parlamento. Si tratta del primo intervento del gruppo di coordinamento per il Golden power da quando si è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un altro stop alle aziende cinesi nelle telecomunicazioni italiane. Il primo del governo di Mario. La presidenza del Consiglio ha esercitato ilsu un contratto di fornitura di tecnologia 5G ada parte dell’azienda cinese Zte e dell’azienda taiwanese Askey. Con il dpcm dello scorso 11 marzo Palazzo Chigi ha imposto uno stop alla fornitura esercitando i poteri speciali “con prescrizioni” in relazione “alla notifica della societàSpa avente ad oggetto l’acquisto di CPE 5G Askey e ZTE e di servizi professionali quali supporto alla validazione, training, supporto tecnico tramite TAC”, si legge nell’estratto del decreto consegnato al Parlamento. Si tratta del primo intervento del gruppo di coordinamento per ilda quando si è ...

