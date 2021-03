Vaccini, Del Bono (sindaco Brescia): “Regione Lombardia? Un gigante dai piedi d’argilla. E purtroppo non è cambiato il passo” (Di martedì 23 marzo 2021) “Salvini dice che la Lombardia è una delle regioni che vaccina di più? purtroppo no, è una delle regioni che vaccina di meno in rapporto alla popolazione e lo si è visto dai dati della presidenza del Consiglio. Abbiamo delle difficoltà grosse. La Regione Lombardia si è dimostrata un gigante dai piedi d’argilla in questo ultimo anno“. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono commenta la situazione critica nel territorio lombardo. E aggiunge: “La Regione Lombardia è partita con la criticità della sanità territoriale durante la prima ondata della pandemia, con una grande difficoltà a reperire dispositivi di protezione individuale e poi via via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Salvini dice che laè una delle regioni che vaccina di più?no, è una delle regioni che vaccina di meno in rapporto alla popolazione e lo si è visto dai dati della presidenza del Consiglio. Abbiamo delle difficoltà grosse. Lasi è dimostrata undaiin questo ultimo anno“. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, ildiEmilio Delcommenta la situazione critica nel territorio lombardo. E aggiunge: “Laè partita con la criticità della sanità territoriale durante la prima ondata della pandemia, con una grande difficoltà a reperire dispositivi di protezione individuale e poi via via ...

