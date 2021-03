Usa, strage in un supermercato del Colorado: uccise 10 persone. Il presunto killer è un 21enne (Di martedì 23 marzo 2021) Dieci persone uccise, incluso un agente di polizia. Questo il bilancio dell’ultima strage negli Stati Uniti, avvenuta in un supermercato di Boulder, città di 100 mila abitanti poco a Nord di Denver, in Colorado. Qui, attorno alle 14.30 ora locale, un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco, freddando – tra gli altri – il primo agente arrivato sul posto, Eric Talley, di 51 anni. Il presunto killer è stato individuato e fermato, e verrà presto trasferito in carcere. Stando a quanto riferito dal procuratore distrettuale della Contea di Boulder, il presunto killer sarebbe Ahmad Al Aliwi Alissa, 21enne residente ad Arvada, in Colorado. Il giovane, stando alle dichiarazioni delle autorità, «ha vissuto la ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Dieci, incluso un agente di polizia. Questo il bilancio dell’ultimanegli Stati Uniti, avvenuta in undi Boulder, città di 100 mila abitanti poco a Nord di Denver, in. Qui, attorno alle 14.30 ora locale, un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco, freddando – tra gli altri – il primo agente arrivato sul posto, Eric Talley, di 51 anni. Ilè stato individuato e fermato, e verrà presto trasferito in carcere. Stando a quanto riferito dal procuratore distrettuale della Contea di Boulder, ilsarebbe Ahmad Al Aliwi Alissa,residente ad Arvada, in. Il giovane, stando alle dichiarazioni delle autorità, «ha vissuto la ...

Advertising

robertosaviano : Ennesima strage in Usa. L’America vera è poco raccontata. E poco raccontata è la ferocia di un paese crudele e isol… - rubio_chef : “Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide 10 persone e viene fermato”. No #AnnaLombardi… - lucianonobili : Sette giorni dopo la strage di 8 donne ad Atlanta continua la scia di sangue e dolore negli USA con una nuova trage… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Il 21/enne arrestato come presunto autore della strage nel supermercato in #Colorado è stato identificato come Ahmad Alissa,… - Ale_CNCC : RT @squopellediluna: negli Usa ogni giorno c'è praticamente una strage, fatta da uomini biancolatte che guardacaso non vengono mai chiamati… -