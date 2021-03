Treviso, 20 coltellate alla schiena mentre fa jogging, 8 perforano il polmone: Marta Novello rischia di morire (Di martedì 23 marzo 2021) Versa in gravissime condizioni la 26enne che, in provincia di Treviso, è stata ripetutamente accoltellata da un 17enne in sella a una bici Getty ImagesUn’aggressione senza alcun apparente motivo ai danni di una ragazza di 26 anni, Marta Novello, mentre stava facendo jogging a Marocco di Mogliano, borgo in provincia di Treviso. La ragazza, che abita poco distante, è stata accoltellata da un minore – non ha ancora compiuto 16 anni – che in sella a una bicicletta l’ha colpita con più fendenti. I polmoni della ragazza stati lesionati da almeno otto fendenti; venti i colpi complessivi che sono andati a segno. Le coltellate sarebbero state inferte alle spalle. Nel corso dell’aggressione, Marta e il ragazzo sono caduti entrambi in un fosso adiacente; il ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 marzo 2021) Versa in gravissime condizioni la 26enne che, in provincia di, è stata ripetutamente accoltellata da un 17enne in sella a una bici Getty ImagesUn’aggressione senza alcun apparente motivo ai danni di una ragazza di 26 anni,stava facendoa Marocco di Mogliano, borgo in provincia di. La ragazza, che abita poco distante, è stata accoltellata da un minore – non ha ancora compiuto 16 anni – che in sella a una bicicletta l’ha colpita con più fendenti. I polmoni della ragazza stati lesionati da almeno otto fendenti; venti i colpi complessivi che sono andati a segno. Lesarebbero state inferte alle spalle. Nel corso dell’aggressione,e il ragazzo sono caduti entrambi in un fosso adiacente; il ...

