Tragico schianto a Sulzano in galleria direzione Brescia

Tragico schianto a Sulzano, tra un'auto e un tir in galleria: muore un uomo di 50 anni in un drammatico incidente nella galleria di "Pianzole" tra Sulzano e Iseo, in direzione Valcamonica. L'uomo era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo ed ha invaso la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un

Tragedia a Rezzato, muore investito dal treno. Tratta chiusa Un'altra vittima sulle strade bresciane, per la precisione su quella strada provinciale 510 spesso apparsa sulle cronache locali per incidenti anche gravi. Il sinistro in questione è avvenuto nel ...

Sulzano, tragico schianto tra un’auto e un tir in galleria: muore un uomo di 50 anni Un uomo di 50 anni è morto oggi lunedì 22 marzo in un drammatico incidente nella galleria di “Pianzole” tra Sulzano e Iseo, in ...

