Tommaso Zorzi parla degli amici veri dopo il GF Vip e regala una esclusiva

(Di martedì 23 marzo 2021), intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, racconta le emozioni a caldola vittoria del Grande Fratello Vip e il nuovo ruolo da opinionista dell’Isola dei Famosi (che fatica a carburare).svela: “Sto scrivendo il nuovo romanzo” Il successo? Io tengo i piedi per terra e non mi pavoneggio, vivo con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : . @tommaso_zorzi IN AZZURRO ?? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi come la Zia Mara... ti si ama ?? #Isola - MediasetPlay : Il leggendario Punzo Z di @tommaso_zorzi con qualche bombetta esplosiva della nostra @ElettraLambo! ?? - valeetomma : Akash Kumar, 120k followers (dopo aver partecipato all'isola dei famosi): 'prima nessuno sapeva chi era Tommaso Zor… - giansainato : Con Tommaso ormai sapete che mi sono chiarito e ci sentiamo ma invece sono rimasto deluso da qualcun altro... -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Mediaset Play

ci ha provato con Akash Kumar?/ Naufrago pubblica chat e poi cancella.. Nacho Vidal arrestato per omicidio Dopo soli 20 secondi di inalazione, mentre due aiutanti dell'attore porno ...ci ha provato con Akash Kumar?/ Naufrago pubblica chat e poi cancella.. Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria Chiara Ferragni è finita sotto la lente anche quando ha partorito ...Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo trash di reality funziona che chi ha una carriera lo buttano giù e chi non ce l'ha gliela fanno fare tipo Tommaso Zorzi che nessuno sapeva ...A quanto pare, stando alle conversazioni pubblicate da Akash Kumar sui social, Tommaso Zorzi, prima che il modello partisse per l'Honduras, gli aveva ...