Theo Hernández: "Rimonta Scudetto? Manca ancora tanto: lotteremo"

Theo Hernández, difensore francese del Milan, non considera conclusa la lotta al vertice. "I campionati spesso regalano sorprese"

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernández Calcio: Theo Hernandez, 'Ibra mi fa qualche ramanzina, vuole che dia sempre il meglio' Theo che ha un rapporto molto bello anche con Brahim Diaz, alto ex Real: 'Sarei felice se rimanesse al Milan almeno un altro anno, è un calciatore e un compagno di squadra eccezionale'.

Milan, Theo Hernandez: "Voglio restare qui a lungo. Ibra super, ma ogni tanto mi sgrida" 'I fantallenatori mi rimproverano sui social se non faccio gol' leggi anche Rabiot convocato dalla Francia, ancora out Theo Milan che adesso insegue l'Inter nella corsa al tricolore, ma Theo crede ...

