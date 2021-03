The Elder Scrolls VI potrebbe meccaniche survival e un sistema per la creazione di incantesimi (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo recenti rumor, The Elder Scrolls VI potrebbe presentare meccaniche survival e un sistema "Rune Drawing" per implementare e creare nuovi incantesimi/abilità magiche. Ci vorrà un po' di tempo prima di sentire i primi dettagli ufficiali da Bethesda sull'attesissimo TES6. Pete Hines ha già accennato al fatto che la società inizierà a parlare del gioco tra un po', quindi dovremo pazientare e attendere semplicemente le informazioni ufficiali. Gli ultimi rumor arrivano da Tiffany Treadmore, i leaker che hanno rivelato con precisione alcune informazioni piuttosto importanti in passato come la cancellazione dell'E3 2020 e l'evento Nintendo Direct. I leaker affermano che The Elder Scrolls VI includerà "meccaniche di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo recenti rumor, TheVIpresentaree un"Rune Drawing" per implementare e creare nuovi/abilità magiche. Ci vorrà un po' di tempo prima di sentire i primi dettagli ufficiali da Bethesda sull'attesissimo TES6. Pete Hines ha già accennato al fatto che la società inizierà a parlare del gioco tra un po', quindi dovremo pazientare e attendere semplicemente le informazioni ufficiali. Gli ultimi rumor arrivano da Tiffany Treadmore, i leaker che hanno rivelato con precisione alcune informazioni piuttosto importanti in passato come la cancellazione dell'E3 2020 e l'evento Nintendo Direct. I leaker affermano che TheVI includerà "di ...

