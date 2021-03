Temptation Island, Giada Giovanelli e la perdita del figlio: «Incinta da due mesi e mezzo, nell’ultima ecografia il battito non c’era più» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una brutta notizia per Giada Giovanelli, ex protagonista di Temptation Island, che ha confessato di aver perso il bambino che portava in grembo: “Ero Incinta da due mesi e mezzo – ha fatto sapere dal social – ma nell’ultima ecografia il battito non c’era più”. Temptation Island, IL DRAMMA DI Giada Giovanelli Giada Giovanelli, che ha preso parte alla sesta edizione di “Temptation Island”, era in attesa del suo primo figlio dalla relazione col fidanzato Francesco Brando, ma ha perso il piccolo. Il triste racconto dal suo account instagram: “Ero ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una brutta notizia per, ex protagonista di, che ha confessato di aver perso il bambino che portava in grembo: “Eroda due– ha fatto sapere dal social – mailnonpiù”., IL DRAMMA DI, che ha preso parte alla sesta edizione di “”, era in attesa del suo primodalla relazione col fidanzato Francesco Brando, ma ha perso il piccolo. Il triste racconto dal suo account instagram: “Ero ...

